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Хоккей Спорт

"Лада" по буллитам проиграла "Ермаку"

ИРКУТСК. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 декабря, ХК "Лада" потерпел поражение от "Ермака", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд состоялась в Ангарске.

Тольяттинцы активно начали игру, заработав удаление. И, хотя реализовать его волжане не смогли, на 4-й минуте Тимур Булатов вывел "Ладу" вперед — 0:1. В первом периоде тольяттинцы полностью владели инициативой, но счет не изменился, во многом — благодаря голкиперу хозяев Игорю Тяло.

Второй период остался за хозяевами: на 23-й минуте Арсений Хацей сравнял счет, а на 37-й Максим Юшков (в меньшинстве) забросил вторую шайбу в ворота Сергея Коробова — 2:1.

В дебюте третьего периода Арсений Ерохин сравнял счет (защитник волжан отличился в третьем матче подряд) — 2:2.

Равновесие сохранилось до окончания овертайма. В серии послематчевых бросков хозяева отличились дважды, не пропустив ни разу — 3:2 победа "Ермака".

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