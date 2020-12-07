"Нова" одержала победу над "Грозным" — 3:2

Волейбольный клуб "Нова" вырвал победу на выезде у клуба "Грозный", сообщает пресс-служба волжан. Матч проходил в рамках 5 тура высшей лиги "А".

Для определения победителя потребовалось сыграть максимальное количество партий. Как и в предыдущий игровой день, "Нова" начала поединок с победы в первой партии — 26:24, но не смогла удержать высокий уровень в следующий игровой отрезок — 21:25.

Обменявшись победами и в следующих партиях — 25:18 и 20:25, команды вышли на тай-брейк. В укороченной партии, в изнуряющей борьбе, волжане преодолели все трудности, которые перед ними поставили соперник и линейные судьи — 18:16.

Это уже четвертая подряд волевая победа "Новы" на тай-брейке, которая позволила команде закрепиться на 4 месте в турнирной таблице и штурмовать более высокие места. На данный момент две команды, стоящие в турнирной таблице выше "Новы", имеют с ней одинаковое количество побед — 6. Следующие игры волжане проведут в конце декабря в Ярославле.