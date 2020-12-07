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Суды Происшествия

Бизнесмен из Тольятти обманул клиента на 18 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ставропольский райсуд Самарской области вынес приговор бизнесмену М., которого обвиняли в мошенничестве.

Потерпевший Ш. в апреле 2017 г. обратился в организацию, возглавляемую М., чтобы приобрести грузовые тягачи DAF. Покупатель перечислил на счет фирмы всю сумму за машины. Эти деньги перевели официальному дилеру в счет оплаты договоров купли-продажи. После этого транспорт должны были переоформить на фактического собственника Ш.

Но обвиняемый, получив тягачи, не отдал их заказчику, а оставил машины себе и продал по заниженной стоимости, а потом ликвидировал фирму. Ущерб составил 18 млн рублей.

Суд приговорил М. к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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