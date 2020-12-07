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Преступления Происшествия

Телефонный мошенник выманил у жительницы Тольятти почти 1 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении неизвестного по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

Как пояснила представитель надзорного ведомства, преступник позвонил жительнице Автозаводского района Тольятти и обманул женщину, сказав, что с ее счета пытаются снять деньги. Тольяттинка доверилась незнакомцу и перевела через банкомат на указанный счет 947 тыс. рублей.

Осознав, что деньги похищены, пострадавшая обратилась в полицию. Полицейские возбудили по факту мошенничества уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура Автозаводского района.

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