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Здравоохранение Общество

Константин Титов призвал жителей области встретить Новый год дома

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представитель Общественной палаты Самарской области, экс-губернатор региона Константин Титов призвал жителей области встретить праздник дома, а пожилых самарцев — не нарушать самоизоляцию.

По его словам, в нынешних непростых условиях, безусловно, важно не оставлять родных без поддержки, но делать это нужно, соблюдая все меры предосторожности.

"Мы должны сегодня поступать с огромной осторожностью. И прислушиваться к мнению специалистов и врачей. Традиции традициями, но вот представляете, что вы пришли, провели новогоднюю ночь с родителями 65+ или 75+, а кто-нибудь заболел, или случилось что-то еще более серьезное, чем болезнь. Как вы себя будете после этого чувствовать? Я думаю, что на сегодняшний день мы должны встречать Новый год четко, конкретно, в семейном кругу с теми, кто живет вместе в вами", — считает Константин Титов.

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