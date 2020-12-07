16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе продолжается вакцинация от гриппа, на очереди - коронавирус В регионе усилят ковидные ограничения для людей 65+ лет Константин Титов призвал жителей области встретить Новый год дома В Сызрани смонтировали второй томограф Самарская региональная общественная организация медицинских сестер отметила 25-летие

Здравоохранение Общество

В регионе продолжается вакцинация от гриппа, на очереди - коронавирус

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 7 декабря, на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области обсудили вопрос вакцинации населения.

Продолжается вакцинация против гриппа — привито уже 46% населения области. До конца декабря будут оставшиеся поставки вакцины — за счет закупки на средства из федерального, регионального бюджетов и за счет работодателей, что позволит охватить необходимые 60% населения.

На данный момент за счет работодателей было сделано порядка 16 тыс. прививок, сообщил Армен Бенян. "Это крайне низкий показатель", — прокомментировал Дмитрий Азаров доклад министра. Глава региона поручил усилить работу с предприятиями в части кампании по вакцинации.

Что касается вакцинации от новой коронавирусной инфекции, подготовлен приказ министерства здравоохранения региона, в котором отражен регламент работы с вакциной, определены учреждения, где есть соответствующие холодильные камеры, определен транспорт для доставки вакцины со складов до учреждений, где будет проводиться вакцинация.

Определены списки медработников, которые подлежат вакцинации в первую очередь. Сюда же будет включен ряд социальных работников — сотрудников социальных учреждений, поскольку риск заражения для них высок наравне с медицинскими работниками.

2571 доза вакцины должна поступить до конца года. Глава региона потребовал от областного минздрава в кратчайшие сроки сформировать заявку на то количество препарата, которое требуется для поэтапной вакцинации 60% населения области, провести личную работу с поставщиками вакцины.

"Сейчас идет речь о массовой вакцинации. Обращаю внимание на своевременность подачи заявок. Действуйте активно. Это в первую очередь здоровье медработников, которые каждый день выходят на передовую", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3