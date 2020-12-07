В регионе продолжается вакцинация от гриппа, на очереди - коронавирус

В понедельник, 7 декабря, на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области обсудили вопрос вакцинации населения.

Продолжается вакцинация против гриппа — привито уже 46% населения области. До конца декабря будут оставшиеся поставки вакцины — за счет закупки на средства из федерального, регионального бюджетов и за счет работодателей, что позволит охватить необходимые 60% населения.

На данный момент за счет работодателей было сделано порядка 16 тыс. прививок, сообщил Армен Бенян. "Это крайне низкий показатель", — прокомментировал Дмитрий Азаров доклад министра. Глава региона поручил усилить работу с предприятиями в части кампании по вакцинации.

Что касается вакцинации от новой коронавирусной инфекции, подготовлен приказ министерства здравоохранения региона, в котором отражен регламент работы с вакциной, определены учреждения, где есть соответствующие холодильные камеры, определен транспорт для доставки вакцины со складов до учреждений, где будет проводиться вакцинация.

Определены списки медработников, которые подлежат вакцинации в первую очередь. Сюда же будет включен ряд социальных работников — сотрудников социальных учреждений, поскольку риск заражения для них высок наравне с медицинскими работниками.

2571 доза вакцины должна поступить до конца года. Глава региона потребовал от областного минздрава в кратчайшие сроки сформировать заявку на то количество препарата, которое требуется для поэтапной вакцинации 60% населения области, провести личную работу с поставщиками вакцины.

"Сейчас идет речь о массовой вакцинации. Обращаю внимание на своевременность подачи заявок. Действуйте активно. Это в первую очередь здоровье медработников, которые каждый день выходят на передовую", — подчеркнул Дмитрий Азаров.