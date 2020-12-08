В ЦСК ВВС командирован нападающий "Нефтехимика"

В ЦСК ВВС из клуба-партнера "Нефтехимика", выступающего в КХЛ, командирован 20-летний нападающий Максим Полькин, сообщает пресс-служба "летчиков".

Максим начинал заниматься хоккеем в Набережных Челнах, по юношам и юниорам играл за "Нефтехимик". В сезоне 2017/2018 начал выступать за нижнекамский "Реактор" в МХЛ. Всего в Молодежной хоккейной лиге сыграл 204 поединка, набрал 124 очка (50+74).

В этом сезоне провел пять матчей в Континентальной хоккейной лиге, результативными баллами не отметился.

В ЦСК ВВС Максим Полькин будет играть под номером 66.