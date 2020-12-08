16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ЦСК ВВС командирован нападающий "Нефтехимика" "Ладья" победила "Омских ястребов" "Лада" по буллитам проиграла "Ермаку" ЦСК ВВС уступил "Ермаку" из Ангарска "Лада" в гостях обыграла "Сокол"

Хоккей Спорт

В ЦСК ВВС командирован нападающий "Нефтехимика"

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ЦСК ВВС из клуба-партнера "Нефтехимика", выступающего в КХЛ, командирован 20-летний нападающий Максим Полькин, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Максим начинал заниматься хоккеем в Набережных Челнах, по юношам и юниорам играл за "Нефтехимик". В сезоне 2017/2018 начал выступать за нижнекамский "Реактор" в МХЛ. Всего в Молодежной хоккейной лиге сыграл 204 поединка, набрал 124 очка (50+74).

В этом сезоне провел пять матчей в Континентальной хоккейной лиге, результативными баллами не отметился.

В ЦСК ВВС Максим Полькин будет играть под номером 66.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3