Управляющий банкротством "Больверка" добился ареста счетов "Автотранссервиса"

И. о. конкурсного управляющего самарского ООО "Больверк", находящегося в процедуре банкротства, добился наложения обеспечительных мер на денежные средства и имущество ООО "Автотранссервис" в пределах 4,3 млрд рублей.

Причиной обращения управляющего с таким требованием стало то, что он считает это общество входящим в число контролирующих должника лиц и пытается привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам "Больверка".

Отметим, солидарно с ООО "Автотранссервис" к субсидиарной ответственности управляющий также пытается привлечь и экс-руководителя "Больверка" Сергея Шипицина, Григория Оганесяна, собственника компании Станислава Лобаня и ряд других физических и юридических лиц.

Напомним, ООО "Больверк" было признано банкротом в июле 2020 г., в отношении компании открыто конкурсное производство.

Процедура банкротства была инициирована в ноябре 2019 г. по заявлению ООО "СтройИнвестПроект" из-за долга в 3,2 млн рублей.

В реестре кредиторов ООО "Больверк" порядка 20 компаний, общая задолженность общества перед которыми составляет около 3,38 млрд руб., всего же предъявлено требований кредиторов на 4,3 млрд рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Больверк" создано в 2008 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. А.Толстого, 92. Собственником компании выступает Станислав Лобань (100% его доли находится в залоге у ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"), директором до введения конкурсного производства был Сергей Шипицин. Выручка компании по итогам 2019 г. составила 1,81 млрд руб., чистая прибыль — 110,18 млн.

ООО "Автотранссервис", по информации ИАС Seldon Basis, действует с 2005 г. и специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Директором и владельцем компании в настоящее время является Андрей Богданов. Ранее в составе собственников и ООО "Автотранссервис", и ООО "Больверк" входило ООО СК "Стройтэк", директором и владельцем которого является Сергей Шипицин.

В настоящее время Шипицин является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) из-за предполагаемого хищения более чем 1,6 млрд руб. при строительстве порта в Пионерском. Речь о крупнейшем контракте "Больверка" (на 7,3 млрд руб.) — на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Калининградской области, который был расторгнут в ноябре 2019 года.