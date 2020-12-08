Присоединять ПГУТИ к московскому вузу не планируется

Реорганизация Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) путем присоединения к московскому вузу не планируется, сообщает rbc.ru со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Напомним, ранее появилась информация о предложении Федерального агентства связи (Россвязь) оптимизировать вузы в Самаре, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Все эти вузы планировалось объединить с Московским техническим университетом связи и информатики. Самарское научное сообщество, губернатор Дмитрий Азаров, а также депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн выступили против такой реорганизации. Накануне данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Комитетом было направлено обращение в адрес курирующего вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития Максута Шадаева. В итоге Чернышенко заявил, что вопрос слияния профильных региональных вузов поднят преждевременно. "Требуется время для его всесторонней проработки с представителями науки, экспертами, местными органами власти, а также депутатами, которые первыми подняли данную тему", — сказал зампред.