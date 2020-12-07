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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выступил против присоединения ПГУТИ к московскому вузу

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с просьбой сохранить Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в качестве самостоятельного вуза.

Напомним, предложение оптимизировать вузы поступило от Федерального агентства связи (Россвязь), которое является учредителем самарского вуза, а также трех подобных высших учебных заведений в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве.

Все эти вузы планируется объединить с Московским техническим университетом связи и информатики.

"Оценив негативные последствия потери статуса ПГУТИ, как самостоятельного образовательного учреждения, правительство самарской области, совет ректоров совместно с научным сообществом Самарской области пришли к единому мнению о несогласии с планируемой реорганизацией, — говорится в обращении Дмитрия Азарова. — Просим поддержать нашу позицию о сохранении ПГУТИ в качестве самостоятельного вуза, ведущего в сфере отрасли связи, цифровизации и информационных технологий на территории ПФО".

Против планируемых преобразований выступил и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его мнению, грядущая реформа — по сути, ликвидация всех отраслевых вузов страны, в том числе и ПГУТИ.

"Сегодня на вечере у Владимира Соловьева поднял тему ликвидации цифровых вузов Россвязи: завтра подробно рассмотрим ее на заседании Комитета Госдумы по по информационной политике, информационным технологиям и связи. Пригласили к участию и главу Россвязи  Олега Духовницкого. Тем временем открытое обращение против реформы составили и студенты ПГУТИ", — написал накануне парламентарий на своей странице в соцсети.

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