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Хоккей Спорт

Форвард Никита Михайлов подписал контракт с ЦСК ВВС

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форвард Никита Михайлов подписал контракт с ЦСК ВВС до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба "летчиков".

22-летний воспитанник тольяттинского хоккея перешел в ЦСК ВВС из клуба КХЛ "Сочи". Находясь на пробном контракте, Никита сыграл за нашу команду 5 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. Так, Михайлов забил победный гол в первой же игре за ЦСК ВВС — против новокузнецкого "Металлурга", причем сделал это за три минуты до конца третьего периода. А шайба 31-го номера в последнем матче самарцев, в Ангарске, позволила ЦСК ВВС перевести игру в овертайм.

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