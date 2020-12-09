Скважина самарской компании горит в Оренбуржье

В Грачевском районе Оренбургской области в среду, 9 декабря, в 7:00 произошел пожар на нефтяной скважине, которая принадлежит ООО "Нефтегорская буровая компания" (Самара), сообщает ГУ МЧС России по региону.

По прибытию на место пожара первых пожарных подразделений, происходило факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли и открытой буровой установки. Площадь горения составила 100 кв. м, высота факела достигала 25 м.

В результате происшествия пострадал 27-летний мужчина, которого с ожогами кистей рук доставили в больницу.

Для контроля экологической обстановки на месте пожара - Таллинское месторождение-2 в 5 км с. Таллы - работает Бузулукская специализированная лаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области".