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Скважина самарской компании горит в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Грачевском районе Оренбургской области в среду, 9 декабря, в 7:00 произошел пожар на нефтяной скважине, которая принадлежит ООО "Нефтегорская буровая компания" (Самара), сообщает ГУ МЧС России по региону.

Фото: Пресс-служба МЧС

По прибытию на место пожара первых пожарных подразделений, происходило факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли и открытой буровой установки. Площадь горения составила 100 кв. м, высота факела достигала 25 м.

В результате происшествия пострадал 27-летний мужчина, которого с ожогами кистей рук доставили в больницу.

Для контроля экологической обстановки на месте пожара - Таллинское месторождение-2 в 5 км с. Таллы - работает Бузулукская специализированная лаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области".

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