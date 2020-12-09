В Самаре на продажу выставлено помещение гипермаркета Hoff

На продажу за 530 млн руб. выставлено торговое помещение с арендатором в торговом центре 2009 года постройки, сообщается на сайте Avito.ru. На фото к объявлению изображен торговый комплекс "Мост" (общая площадь ТЦ — около 27 тыс. кв. м), в котором расположен гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff.

Речь идет о продаже именно того помещения, в котором расположен магазин Hoff. В объявлении отмечается, что продаваемое помещение полностью сдано в аренду. "Чистый доход от аренды 6,5 млн руб. в месяц (доходность 15% годовых с перспективой роста). Парковка на 300 м/м перед ТЦ, напротив ТЦ большой жилой комплекс — "Город мира" в шаговой доступности", — говорится в сообщении.

Согласно информации из открытых источников (разбирательства в КАД ВАС), по состоянию на 2017 г. владельцами помещений в данном ТЦ на Московском шоссе, 106 являлись ООО "Коммерческий центр-92" и ООО "Универсал-Трейдинг". Первому, согласно материалам одного из разбирательств между этими юрлицами, принадлежат четыре помещения общей площадью около 13 тыс. кв. м, второму — помещение в цокольном этаже размером 6,9 тыс. кв. метров.

Кстати, помещение на цокольном этаже также выставлено на продажу — за 155 млн рублей. "Более половины площадей заселено арендаторами", — уточняется в объявлении.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Коммерческий центр-92" специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Общество зарегистрировано в 1999 году. Владельцами компании являются Элеонора Калмыкова (75%) и Олег Синицын (25%). Причем доли обоих заложены в Сбербанке до 2027 года. Общество аффилировано ГК "Форра", подконтрольной Михаилу Калмыкову. Именно "Форра" и возводила ТЦ "Мост", согласно данным сайта группы.