В Тольятти отправили в колонию уличного грабителя-мигранта

Комсомольский райсуд Тольятти вынес приговор 34-летнему гражданину Узбекистана, которого обвиняли в грабеже.

По данным прокуратуры, в июле 2020 г. иностранец на ул. Коммунистической заметил деньги в нагрудном кармане рубашки незнакомого человека и отобрал их. Ущерб составил 58 тыс. рублей.

На момент совершения преступления подозреваемый имел ряд непогашенных и неснятых судимостей за аналогичные преступления.

В итоге суд назначил мигранту год и пять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.