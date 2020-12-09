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Суды Происшествия

В Тольятти отправили в колонию уличного грабителя-мигранта

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комсомольский райсуд Тольятти вынес приговор 34-летнему гражданину Узбекистана, которого обвиняли в грабеже.

По данным прокуратуры, в июле 2020 г. иностранец на ул. Коммунистической заметил деньги в нагрудном кармане рубашки незнакомого человека и отобрал их. Ущерб составил 58 тыс. рублей.

На момент совершения преступления подозреваемый имел ряд непогашенных и неснятых судимостей за аналогичные преступления.

В итоге суд назначил мигранту год и пять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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