Политолог Дмитрий Орлов отметил работу команды губернатора над бюджетом

Известный российский политолог Дмитрий Орлов отметил, что бюджет Самарской области ориентирован на людей.

"Руководство Самарской области, несмотря на те ограничения, которые диктуются коронавирусом, сформировало отчетливо социальный бюджет. Это видно из структуры расходов, из динамики роста расходов по социальным статьям. В этом смысле регион является одним из тех, где обязательства по отношению к различным категориям граждан и в сфере здравоохранения, и в сфере социального развития соблюдаются наиболее последовательно, — отмечает Дмитрий Орлов.

Напомним, вчера губернатор Дмитрий Азаров на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" обсудил вопросы формирования бюджета на ближайшие годы с учетом пандемии коронавируса. Глава региона отметил, что, несмотря на сложности, 70% регионального бюджета направлено на социальную сферу — с учетом предложений, озвученных жителями региона на этапе формирования основных статей расходов.

По мнению Орлова, сохранению социальной ориентации бюджета не мешает его дефицитность, которая, впрочем, достаточно невысока. Специалист считает что те цели, которые сформулированы по выходу из дефицита, уже в ближайшие годы вполне достижимы.

"В бюджете дефицит, хотя, на мой взгляд, он будет в ближайшее время уже преодолен, но, тем не менее, на социальных расходах это не только не сказывается, но они даже растут. Это вполне отчетливый выбор приоритетов в бюджетной политике, который делает губернатор Дмитрий Азаров, и это приоритет в пользу людей, в пользу граждан, которым в период пандемии, безусловно, непросто, — сказал Дмитрий Орлов. — Конечно, важно, что при формировании бюджетной политики администрация региона ориентируется на позицию президента, на ту логику, которую транслируют федеральные власти. Это позволяет выдерживать единый общенациональный вектор в период коронавируса".

Политолог также пояснил, что известна Стратегия лидерства 63 региона — достаточно детально проработанный документ — и бюджетная политика в высокой степени с ним согласована. И, как он полагает, это не абстрактная программа, а документ, основанный на общественном запросе, причём детально изученном.

"И те практики коммуникации, взаимодействия с населением, которые в Самарской области выработаны благодаря политике губернатора Дмитрия Азарова, эти практики позволяют эффективно формировать в том числе и бюджетную политику", — сказал Орлов.

Кроме того, в своей оценке он подчеркнул, что Самарская область — это один из лидеров и в привлечении частного бизнеса в реализацию национальных проектов, и в государственно-частном партнерстве.

Дмитрий Орлов также отметил работу команды губернатора Самарской области: "Руководство региона сохраняет отчетливо социальную ориентацию бюджетной политики. Приоритеты людей, сохранение человеческого капитала и в целом сбережение людей, сбережение народа для управленческой команды, лично для губернатора Азарова, являются приоритетными".