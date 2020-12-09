Дмитрий Азаров и врачи ФМБА обсудили систему оказания помощи больным с коронавирусом

В Самарской области работает команда врачей федерального медико-биологического агентства. За две недели им предстоит изучить систему оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, помочь региону оптимизировать процессы и решить актуальные вопросы маршрутизации.

В среду, 9 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с ведущими специалистами агентства, которые по приглашению руководителя области находятся в регионе с рабочим визитом.

С предложением направить в Самарскую область группу экспертов Дмитрий Азаров обратился к руководителю ФМБА Веронике Скворцовой. Предложение главы региона получило оперативный отклик, и 3 декабря в губернию прибыла команда, состоящая из главных врачей "ковидных" госпиталей ФМБА, заведующих реанимационными отделениями и управленцев сферы здравоохранения. Их задача - проанализировать работу всей цепочки оказания помощи больным (от амбулаторного звена, скорой медицинской помощи до стационаров), а затем дать рекомендации, которые помогут сохранить жизни и здоровье как можно большего числа инфицированных коронавирусом.

Главный врач Клинической больницы №3 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России Анжелика Родина поблагодарила рассказала, что работа экспертов проходит в три этапа. На первом из них врачи ФМБА составили стандартизированные опросники для медицинских учреждений, которые помогают определить степень подготовленности медицинского персонала, оснащенность учреждений оборудованием, СИЗами, лекарственными препаратами, а также динамику состояния пациентов учреждений.

"Главные врачи получают опросники до нашего визита, готовят информацию и предоставляют нам данные. Это дает нам возможность уже до захода на территорию их проанализировать и сформировать предварительный портрет лечебного учреждения", - пояснила Анжелика Родина.

Второй этап работы - практический. Команда ФМБА приезжает в "ковидные" стационары, где работает непосредственно в "красной" зоне, изучает все - от приемного отделения до реанимации. Третий этап представляет собой анализ работы каждого госпиталя, системы в целом и формирование предложений.

Врачи уже посетили четыре "ковидных" госпиталя областной столицы - больницу имени Середавина, городские больницы №№ 4, 6 и 8. На следующей неделе аналогичную работу врачи ФМБА проведут в медицинских учреждениях Тольятти, Сызрани и других муниципалитетов. Всего же специалисты посетят 11 стационаров, в которых располагается более 5120 коек.

"Квалификация врачей высокая, это 100%. Оснащения в принципе достаточно, - отметил заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 - врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России Николай Кругляков по итогам осмотра самарских стационаров. - По заболеваемости и смертности мы видим, что все тяжелые пациенты имеют сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы, это люди старше 65 лет, пациенты с гематологическими заболеваниями, люди с ослабленным иммунитетом".

Специалист агентства озвучил ряд предложений, которые, по его мнению, помогут снизит число летальных случаев среди тяжелых больных. Это в том числе увеличение использования неинвазивных методов обеспечения кислородом и применение методики плазмообмена.

Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения Армену Беняну взять данные предложения в отработку, а также оказывать команде ФМБА всемерную поддержку в дальнейшей работе.

Также специалисты ФМБА поддержали предложение главы региона выступить с семинарами для врачебных коллективов, посвященными практическим аспектам лечения больных коронавирусом.