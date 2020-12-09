16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров и врачи ФМБА обсудили систему оказания помощи больным с коронавирусом Политолог Дмитрий Орлов отметил работу команды губернатора над бюджетом Дмитрий Азаров: В Самарской области появятся новые точки притяжения туристов Дмитрий Азаров: "Депутатский корпус - это нервная система единого организма власти" Бывший замдиректора ФСИН РФ будет работать в правительстве Самарской области

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и врачи ФМБА обсудили систему оказания помощи больным с коронавирусом

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области работает команда врачей федерального медико-биологического агентства. За две недели им предстоит изучить систему оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, помочь региону оптимизировать процессы и решить актуальные вопросы маршрутизации.

Фото: samregion.ru

В среду, 9 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с ведущими специалистами агентства, которые по приглашению руководителя области находятся в регионе с рабочим визитом.

С предложением направить в Самарскую область группу экспертов Дмитрий Азаров обратился к руководителю ФМБА Веронике Скворцовой. Предложение главы региона получило оперативный отклик, и 3 декабря в губернию прибыла команда, состоящая из главных врачей "ковидных" госпиталей ФМБА, заведующих реанимационными отделениями и управленцев сферы здравоохранения. Их задача - проанализировать работу всей цепочки оказания помощи больным (от амбулаторного звена, скорой медицинской помощи до стационаров), а затем дать рекомендации, которые помогут сохранить жизни и здоровье как можно большего числа инфицированных коронавирусом.

Главный врач Клинической больницы №3 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России Анжелика Родина поблагодарила рассказала, что работа экспертов проходит в три этапа. На первом из них врачи ФМБА составили стандартизированные опросники для медицинских учреждений, которые помогают определить степень подготовленности медицинского персонала, оснащенность учреждений оборудованием, СИЗами, лекарственными препаратами, а также динамику состояния пациентов учреждений.

"Главные врачи получают опросники до нашего визита, готовят информацию и предоставляют нам данные. Это дает нам возможность уже до захода на территорию их проанализировать и сформировать предварительный портрет лечебного учреждения", - пояснила Анжелика Родина.

Второй этап работы - практический. Команда ФМБА приезжает в "ковидные" стационары, где работает непосредственно в "красной" зоне, изучает все - от приемного отделения до реанимации. Третий этап представляет собой анализ работы каждого госпиталя, системы в целом и формирование предложений.

Врачи уже посетили четыре "ковидных" госпиталя областной столицы - больницу имени Середавина, городские больницы №№ 4, 6 и 8. На следующей неделе аналогичную работу врачи ФМБА проведут в медицинских учреждениях Тольятти, Сызрани и других муниципалитетов. Всего же специалисты посетят 11 стационаров, в которых располагается более 5120 коек.

"Квалификация врачей высокая, это 100%. Оснащения в принципе достаточно, - отметил заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 - врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России Николай Кругляков по итогам осмотра самарских стационаров. - По заболеваемости и смертности мы видим, что все тяжелые пациенты имеют сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы, это люди старше 65 лет, пациенты с гематологическими заболеваниями, люди с ослабленным иммунитетом".

Специалист агентства озвучил ряд предложений, которые, по его мнению, помогут снизит число летальных случаев среди тяжелых больных. Это в том числе увеличение использования неинвазивных методов обеспечения кислородом и применение методики плазмообмена.

Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения Армену Беняну взять данные предложения в отработку, а также оказывать команде ФМБА всемерную поддержку в дальнейшей работе.

Также специалисты ФМБА поддержали предложение главы региона выступить с семинарами для врачебных коллективов, посвященными практическим аспектам лечения больных коронавирусом.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3