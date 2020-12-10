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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС обыграл пензенский "Дизель" - 2:0

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 декабря, ЦСК ВВС принимал одного из лидеров чемпионата — пензенский "Дизель".

И не пропустил ни одной шайбы, несмотря на то, что играл без трех основных защитников — Огиенко, Дубинина и Слепцова.

В составе нашей команды в четвертом звене вышел новичок — командированный из "Нефтехимика" форвард Максим Полькин. Нижнекамцев (Артем Голубович, Глеб Семенов, Алексей Пузанов) в этой пятерке разбавил Булат Набиуллин. Вернулся на лед поправившийся Ринат Шафигуллин, который сыграл в паре с Данилом Семеновым. Попал в заявку на матч и 18-летний форвард Артур Данилкин.

Первый период прошел с подавляющим преимуществом ЦСК ВВС. "Дизель" не создал ни одного момента и нанес лишь два броска в створ (всего 6). "Летчики" же могли создать себе солидный голевой задел, но забили только раз — в большинстве отличился Никита Михайлов. Самарцы нанесли 10 бросков в створ (всего 20), но один из лучших вратарей лиги Андрей Суханов совершил 9 спасений.

Во втором периоде "Дизель" прибавил — гости перебросали хозяев в 2,5 раза, но большинство бросков были неопасными, а с опасными справлялся Сергей Денисов. Нанеся всего 5 бросков в створ, наши однажды пробили Суханова — гол на счету Алексея Баскова — 2:0!

В третьем периоде хоккеисты ЦСК ВВС играли по счету, внимательно, аккуратно и самоотверженно в обороне, не позволив пензенцам создать много шансов у своих ворот. Кураж поймал Денисов, который ловил все, что летело. В итоге — заслуженная победа 2:0 над сильным соперником.

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