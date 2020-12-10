В Самаре на пожаре пострадал мужчина

В четверг, 10 декабря, в 04:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Лейтенанта Шмидта, 1 "в", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел пристрой и частично мансарда второго этажа дома на площади 200 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 35 человек, которые ликвидировали пожар в 05:20.

По данным чрезвычайного ведомства во время пожара пострадал 63-летний мужчина.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.