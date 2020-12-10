16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров запустил необычную акцию помощи предпринимателям Дмитрий Азаров: "Работать, понимая, что все мы это делаем во имя и во благо людей" Дмитрий Азаров: Регион заинтересован в успешной реализации проекта по созданию "умной дороги" Дмитрий Азаров и врачи ФМБА обсудили систему оказания помощи больным с коронавирусом Политолог Дмитрий Орлов отметил работу команды губернатора над бюджетом

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Работать, понимая, что все мы это делаем во имя и во благо людей"

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 9 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований. Совместно с губернаторами Тюменской, Челябинской, Курской и Мурманской областей он рассказал о бюджете региона на будущий, 2021 год.

Фото: https://sova.info

Участники встречи отметили, что сейчас огромный толчок для развития дают национальные проекты. Дмитрий Азаров подчеркнул, что благодаря им можно поддерживать баланс между решением текущих задач и развитием в перспективе. Губернатор также сделал акцент на том, что Самарская область получит рекордную поддержку из федерального бюджета на реализацию этих программ.

Все средства, реализуемые в рамках нацпроектов, — целевые. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область показывала хорошие результаты в последние годы и именно поэтому теперь получает такую колоссальную федеральную поддержку.

"Многие годы Самарская область в четвертом квартале лишалась денег, выделенных в начале года, так как было элементарное неосвоение. Не могли вовремя выполнить работы, отчитаться и так далее. Сейчас же правительство всего региона системно готовит проектную документацию, некоторые проекты реализуются с опережением сроков", — подчеркнул губернатор Самарской области.

Всей управленческой команде 63 региона было дано указание защищать свои заявки не громкими словами, а реальными социальными и экономическими обоснованиями. И одно из главных правил успешной реализации проектов заключается в том, что жители Самарской области принимают активное участие в решении важных вопросов.

"Работать, понимая, что все мы это делаем во имя и во благо людей", — заключил Дмитрий Азаров.

Итоги встречи прокомментировал российский политолог Сергей Старовойтов. Он напомнил, что с началом пандемии коронавируса Владимир Путин проводил прямые эфиры, где губернаторам регионов поставил задачи улучшить социальную защищенность россиян и снизить экономическое давление на них.

"Поручено все это реализовывать было губернаторам. Все, что сейчас происходит, — это выполнение прямых поручений Владимира Путина. Тогда возникла серьезная проблема, потому было необходимо перенастроить систему государственного управления в режиме тонких настроек. Поэтому президент этим занимался. И очень хорошо, что губернаторский уровень на эти предложения президента ответил такой адекватной реакцией", — отметил политолог.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3