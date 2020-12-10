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Музыка Культура

В Самаре покажут шедевры анимации в сопровождении симфонического оркестра

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 18 и 19 декабря пройдет фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм".

На большом экране покажут шедевры отечественной анимации в сопровождении симфонического оркестра САТОБ под управлением Алексея Ньяги.

В программе мультконцерта: "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "В порту", "Катерок", "Щелкунчик", "Пес в сапогах", "Каникулы Бонифация", "Как Львенок и Черепаха пели песню".

Расписание концертов и билеты доступны на официальном сайте фестиваля. Также билеты можно купить на сайте Самарского театра оперы и балета.

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