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Здравоохранение Общество

Росстат: в октябре от COVID-19 скончался 401 житель Самарской области

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре от коронавируса скончался 401 житель Самарской области, следует из статистики, опубликованной накануне Росстатом. У 83 умерших при этом вирус не был идентифицирован, но диагноз врачи поставили.

В число жертв ковида не включены 15 человек, у которых инфекция была выявлена, но медики посчитали ее не основной причиной смерти.

Отметим, что, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 сентября, в Самарской области была 191 жертва инфекции, а на 31 октября - 278. То есть за октябрь, по данным штаба, от COVID-19 умерло 87 человек.

Из архивных данных Росстата следует, что в Самарской области от коронавируса в сентябре умерло 116 человек (еще у одного COVID был сопутствующим заболеванием), в августе - 35 (еще у шести сопутствующим), в июле - 39 (три), июне - 64 (29), мае - 25 (70), апреле - семь (два).

В стране от коронавируса в октябре скончались 13896 человек, еще у 8675 умерших он был сопутствующим заболеванием.

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