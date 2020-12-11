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Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самаре обсудили тему снижения числа проверок и штрафов в отношении бизнеса

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 декабря, в Самаре состоялась очередная трехсторонняя встреча с представителями контрольно-надзорных органов и предпринимательского сообщества, организованная областным минэкономразвития. За круглым столом участники продолжили обсуждать вопросы снижения административной нагрузки на бизнес и улучшения делового и инвестиционного климата в регионе.

Серия встреч с участием предпринимателей и надсматривающих органов проводится по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В этот раз эксперты говорили о взаимодействии сотрудников Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям с представителями малого и среднего бизнеса. Встреча стала пятой по счету. Ранее в аналогичных совещаниях принимали участие представители ГЖИ, МЧС, Роспотребнадзора и других контрольно-надзорных органов. В обсуждении также участвовали представители прокуратуры, общественных организаций, региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

"Всего за год Самарская область на 20 позиций улучшила свои позиции в "Индексе административного давления-2020", поднявшись с 69 на 49 место, — поделился достижениями региона министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Это значит, что барьеров для предпринимателей стало значительно меньше, а вести бизнес на территории региона стало комфортнее. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжаем формировать благоприятные условия для малых предприятий и крупных инвесторов. В декабре мы проведем встречи с представителями Роструда и Ростехнадзора, чтобы они смогли дать свои разъяснения по критериям оценки деятельности бизнеса", — добавил министр.

Участники встречи обсудили возможность увеличения числа предупреждений от общего числа наказаний субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам заместителя руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Юлии Хлыниной, основные функции ведомства — охрана окружающей среды и проверки в области природопользования. "Мы осуществляем надзор в области использования и охраны недр, государственный земельный надзор, надзор в области обращения с отходами производства и потребления, надзор в области охраны водных объектов, лесов, — рассказала она. — Предупреждение, как форма наказания, применяется к предприятиям малого и среднего бизнеса в том случае, если это впервые совершенное правонарушение и отсутствует угроза причинения вреда окружающей среде. Мы всегда исходим из конкретного случая и конкретного правонарушения", — добавила Юлия Хлынина.

Замруководителя управления Росприроднадзора также заметила, что ведомство активно внедряет риск-ориентированный подход: уже введено категорирование объектов негативного воздействия, определены порядок и периодичность проведения проверок таких объектов в зависимости от категории риска. Все планы Управления согласовываются природоохранной прокуратурой.

В завершении встречи присутствующие порекомендовали представителям Росприроднадзора разместить на официальном сайте ведомства контактные данные, по которым представители малого и среднего бизнеса могут оперативного обратиться и задать свои вопросы по проверкам, определению категории риска или изменениям в действующем законодательстве.

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