Врачи ковид-госпиталей региона получат инновационный препарат для лечения коронавируса

В пятницу, 11 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем совета директоров фармацевтической компании "ПРОМОМЕД" Петром Белым.

В рамках благотворительной программы "Арепливир" - врачам" организация передала медикам, которые работают в красных зонах ковид-госпиталей региона, 1 тыс. упаковок препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Наша фармацевтическая компания вместе с Министерством здравоохранения РФ помогает врачам, работающим в красной зоне, получить препарат прямого противовирусного действия "Арепливир", чтобы иметь возможность при первых симптомах возникновения инфекции сразу же приступить к лечению. Компания передает одну тысячу упаковок на благотворительной основе, бесплатно. Первая партия уже поступила на склады министерства здравоохранения Самарской области", — отметил Петр Белый.

"Препарат мы дадим, в первую очередь, работникам амбулаторно-поликлинического звена и скорой медицинской помощи, — пояснил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — Это препарат, который будет на случай, если медработник заболеет, чтобы он мог скорее начать прием этиотропной терапии, быстрее вылечиться и вернуться в строй на помощь жителям нашего региона".

Препарат уже включен в клинические рекомендации лечения больных коронавирусом. Руководитель фармкомпании отметил, что "Арепливир" рекомендован Министерством здравоохранения России и является препаратом первого ряда в лечении пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"Он блокирует размножение вируса, и этот вирус физически уничтожается в организме, — добавил руководитель фармкомпании. — Если начинать применять препарат при первых симптомах, в первый, второй день заболевания, то практически можно всю опасность его развития свести к нулю".

Министр здравоохранения региона добавил, что о действии и результатах практического применения этого препарата более подробно расскажут врачам больниц региона в рамках проведения специального семинара. "Всем без исключения будут даны необходимые материалы, доказывающие эффективность применения этого препарата, рассказывающие о его действии", — добавил Армен Бенян.

Напомним, что по поручению главы региона подобные семинары, вебинары для врачей региона ведущие специалисты проводят на регулярной основе. Связано это, прежде всего, с совершенствованием протоколов лечения больных Covid-19.

"Мы регулярно получаем от федерального Минздрава методические рекомендации и протоколы лечения, которые постоянно совершенствуются. А это более двухсот страниц текста, и не всегда у медиков есть возможность оперативно с ними ознакомиться. Поэтому мы проводим семинары, вебинары, в рамках которых наши ведущие специалисты, инфекционисты, пульмонологи подробно рассказывают новые алгоритмы лечения врачам, которые и так сейчас работают на износ", — пояснил губернатор.

Сейчас компания в несколько раз нарастила производственные мощности, чтобы выпускать большее количество упаковок препарата "Арепливир" и ликвидировать имеющийся в аптеках дефицит.

Петр Белый выразил уверенность в том, что сотрудничество региона с компанией будет более тесным: "Думаю, мы получим хороший опыт терапевтического применения. И если этот опыт удовлетворит наших коллег, то мы будем развивать это сотрудничество и осуществлять поставки для нужд всей системы здравоохранения Самарской области".