Самарская область стала победителем Всероссийского конкурса детских туристических проектов

В четверг, 10 декабря, были подведены итоги Всероссийского конкурса детских туристических проектов Федерального Агентства по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив и проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии.

Всего было подано 498 работ из 70 регионов России. В числе призеров оказались самарские туроператоры "Профцентр" с проектом "Самара Космическая" в номинации "Туристический культурно-познавательный маршрут" и "Майс Маркет" с проектом "Промышленный тур" в номинации "Туристический маршрут в сфере промышленного туризма".

В рамках проекта "Самара Космическая" юные туристы знакомятся с самыми знаковыми достопримечательностями Самары и Самарского региона, историей авиации и российской космонавтики, имеют возможность побывать в одном из самых известных аэрокосмических вузов — Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева, встречаются с молодыми инженерами и студентами университета, посещают уникальные космические музеи, ангар ракетных двигателей на территории научно-исследовательского студенческого городка, запускают в космос символическую ракету, сделанную своими руками, знакомятся с инновационным и спутниковым передвижным оборудованием, а также проектом "Русский космос" на старейшей и крупнейшей телерадиокомпании региона "ГТРК-Самара".

"Промышленный тур" — это трехдневный тур, в рамках которого школьники решают следующие задачи: профориентация, удержание и привлечение населения, знакомство с профессиями, развитие предпринимательства. Организаторы выделили несколько направлений промышленного туризма, но тур может быть комбинированным: посещение объектов транспортной и пищевой промышленности, автомобилестроительные компании, все мероприятия осуществлялись с привлечением специалистов и топ-менеджеров структур.

Проект предоставляет возможность познакомиться с регионом, как с промышленным центром, так и с его достопримечательностями, а также узнать о перспективах дальнейшего обучения в данной сфере деятельности, трудоустройстве и выстраивания своего бизнеса.

Конкурсанты соревновались в четырех номинациях: "Туристический маршрут в сфере экологического туризма", "Туристический маршрут в сфере промышленного туризма", "Туристический культурно-познавательный маршрут" и номинация "Новые идеи". А также по итогам конкурса была объявлена специальная номинация "Активное участие в конкурсе".

Призеры получат информационную и организационную поддержку от проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии. Победители также получат возможность войти в разрабатываемую программу субсидирования детского туризма в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".