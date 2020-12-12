В Нефтегорском районе задержаны двое мужчин, укравших кабель с нефтескважин

В Нефтегорском районе полицейские остановили автомобиль для проверки документов, но заметив подозрительное поведение пассажиров, приняли решение досмотреть машину.

В багажнике они обнаружили три белых полиэтиленовых мешка, в которых находился нарезанный металлический кабель. Для выяснения всех обстоятельств водитель и два пассажира были доставлены в отдел полиции.

В этот же день в дежурную часть территориального органа поступило два заявления о хищении кабелей со скважин, принадлежащих одной из нефтегазовых компаний. На место совершения преступлений была направлена следственно-оперативная группа, которая при осмотре обнаружила и изъяла следы протектора шин автомобиля и подошвы обуви, зафиксировала следы среза, оставленные кусачками при разрезании кабеля.

Эксперты-криминалисты исследовали изъятые у граждан предметы: кусачки и силовой кабель. Проведенный анализ показал, что срезы кабеля со скважины и кабеля, который перевозили подозреваемые в автомобиле, совпадают.

В ходе опроса задержанные дали признательные показания. 36-летний житель Нефтегорска рассказал оперативникам, что работает на нефтеперерабатывающем предприятии, поэтому хорошо знаком с расположением нефтяных скважин, спецификой их работы, а также с графиком проверки объектов охраной.

Вместе с задержанным товарищем они заранее выбрали две подстанции, с которых собирались похитить кабель. В то время, пока один из них обесточивал подстанции, а затем при помощи кусачек отрезал силовой кабель, второй наблюдал, чтобы их никто не заметил.

После всех манипуляций мужчины скрутили кабель, сложили в багажник автомобиля и отправились его обжигать. Откладывать реализацию похищенного имущества товарищи не стали и в тот же день решили отвезти его в пункт приема металла в Самару.

Но так как в этот день злоумышленники выпивали спиртное, то в качестве водителя решили позвать своего знакомого. Как выяснили оперативники, водитель ничего не знал о похищенном кабеле и просто согласился свозить товарищей по месту требования.

В настоящее время в отношении двух ранее не судимых жителей Нефтегорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Расследование уголовного дела продолжается.