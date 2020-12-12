Коронавирус в Самарской области: еще 290 заболевших за сутки

В субботу, 12 декабря, коронавирусная статистика Самарской области вновь изменилась. За прошедшие сутки в 63-м регионе еще 290 жителей заболели коронавирусом, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 поставлен 25633 самарцам. Выздоровело 23470 пациентов.

316 жителей региона вылечились за минувшие сутки. Восемь человек не справились с болезнью и скончались.

Всего жертвами коронавируса в Самарской области стали 493 жителя.

В России на 12 декабря выявлено 2 625 848 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки заразилось 28 137 человек. 2 085 958 человек выздоровело, 46 453 — умерло.