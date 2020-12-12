Вакцину от коронавируса начали распределять по ковид-госпиталям региона

В Самарскую область на фармацевтический склад с соблюдением всех условий транспортировки доставили крупную партию вакцины от коронавируса. Уже сегодня препарат начал распределяться по ковид-госпиталям региона.

Эта информация стала известна в пятницу, 11 декабря, на заседании Совета округа по профилактике и борьбе с COVID-19, участие в котором принял губернатор Дмитрий Азаров.

Прививка от Covid-19 будет сделана врачам, которые работают в "красной зоне" и в амбулаторно-поликлиническом звене, наблюдая за здоровьем пациентов на дому, а также социальным работникам.

Заседание Совета округа в режиме видеоконференции провел полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. В рамках совещания были рассмотрены вопросы по реализации мер профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По статистике, сейчас в ПФО порядка 43 тыс. человек лечатся от COVID-19. Всего же с марта текущего года по округу данное заболевание было выявлено более, чем у 300 тыс. человек.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в рамках совещания особое внимание уделил организации системы медицинской помощи: "Так как количество больных, поступающих в осенний период, превысило весенние показатели, мы изменили подходы в лечении больных в соответствии с накопленным опытом и мобилизовали кадровый резерв".

Главный санитарный врач Анна Попова в своем докладе отметила, что "в целом в Российской Федерации отмечается тенденция по стабилизации ситуации".

"Со стороны федерального центра регионам своевременно оказывается поддержка, в том числе выделяются средства на развертывание коек, приобретение лекарств, выплаты работникам учреждений здравоохранения, задействованным в оказании помощи больным с COVID-19. Сейчас в округе развернуто около 60 тыс. коек для лечения больных коронавирусной инфекцией", — сказал Игорь Комаров.

В Самарской области на текущий день создано 6788 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом по поручению губернатора Дмитрия Азарова на случай обострения ситуации в больницах региона зарезервировано еще порядка двух тысяч мест.

Полпред президента РФ в ПФО отметил, что "регионам нужно внимательно следить за развитием ситуации и незамедлительно реагировать на возникающие риски, при необходимости надо вводить дополнительные профилактические и ограничительные меры, особенно это актуально в преддверии новогодних праздников".