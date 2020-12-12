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Пожары Происшествия

38 человек тушили утеплитель в строящемся доме на ул. Тухачевского в Самаре

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 декабря, в 13:05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горении строительных материалов — утеплителя на втором этаже строящегося многоквартирного жилого дома на ул. Тухачевского, 82 в Железнодорожном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 38 человек, которые ликвидировали пожар в 13:33.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что погибших и пострадавших нет. При тушении был эвакуирован один человек.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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