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Здравоохранение Общество

В регионе подтвержден 291 случай новой коронавирусной инфекции

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 декабря. в регионе подтвержден 291 случай новой коронавирусной инфекции. И вновь больше всего зараженных оказалось в Самаре - 147 человек.

16 человек с коронавирусом зарегистрировано в Тольятти, 10 — в Кинель-Черкасском районе, по 9 — в Кинел, Отрадном и Кинельском районе, по 7 человек — в Волжском и Похвистневском районах.

По шесть заболевших — в Безенчукском районе и Похвистнево, пятеро заразились в Красноярском районе,  по четыре человека — в Сызрани, Приволжском, Большеглушицком, Богатовском, Борском, Хворостянском, Пестравском и Большечерниговском районах.

По три случая новой коронавирусной инфекции — в Шенталинском, Шигонском, Кошкинском и Ставропольском районах, а также в Чапаевске.2 в г. Новокуйбышевск

По два — в Октябрьске, Жигулевске, Сергиевском, Сызранском и Челно-Вершинском районах. Один заболевший — в Клявлинском районе.

245 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 46 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 25924 случая коронавируса.

За сутки снова умерли еще трое больных. Всего в регионе 496 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели и выписаны за сутки 297 человек.

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