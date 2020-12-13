В Алексеевском районе открылся обновленный сельский дом культуры

В субботу, 12 декабря, находясь с рабочим визитом в Алексеевском районе, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн в Патровке посетили сельский дом культуры, который капитально отремонтировали в рамках реализации нацпроекта "Культура".

Здание ДК было построено в 1975 году. За 45-летнюю историю оно сильно обветшало. Концертный и спортивный залы долгое время были под замком, потому что заходить внутрь было опасно. Крыша протекала, окна были разбиты и заклеены пленкой, полы буквально проваливались под ногами.

"Здесь всегда было много детей, которые занимались творчеством. Но здание, несмотря на то, что мы старались его поддерживать в хорошем состоянии, со временем стало непригодным и неуютным, — вспоминает директор дома культуры Александр Яков. — Сейчас здание преобразилось — оно стало ярким и современным".

В прошлом году жители села обратились к президенту страны и к губернатору Самарской области с просьбой отремонтировать учреждение в рамках национального проекта "Культура".

В конце марта началась реконструкция. "Здесь заменили все. Не осталось даже ни одного старого стула", — отметила глава Алексеевского района Галина Зацепина. Теперь дом культуры стал территорией семейного досуга. Главная гордость — новый концертный зал, рассчитанный на 220 мест. "Зал совершенно стал другой. Появилась одежда сцены, которая отвечает всем требованиям сценической культуры. Новый свет, оборудование современное", — добавил Александр Яков.

В доме культуры Патровки работает 9 коллективов. Визитной карточкой не только самого села, но и всего района является народный фольклорный ансамбль "Сударушки". В момент визита главы региона и депутата Госдумы на новой сцене свои концертные номера репетировал не менее известный коллектив, который в этом году стал лауреатом губернского фестиваля "Рожденные в сердце России", народный ансамбль русской песни "Земляне". В его репертуаре есть и народные песни, и фольклорные, и даже авторских, в том числе местных жителей.

"Что здесь было и что стало — это небо и земля, — признается хормейстер коллектива Олеся Павлова. — Сейчас душа радуется, и не только потому, что здесь стало очень уютно, красиво и ярко. Здесь замечательная аппаратура, прекрасная акустика, что мы уже почувствовали во время репетиции. Теперь с нетерпением ждем наших зрителей. Поскольку из-за ограничений, вызванных пандемией, не хватает зрительского тепла. Тем не менее наше творчество не прекращается. У нас выходят концерты в режиме онлайн".

Обновился и спортивный зал, который всегда пользовался популярностью не только у жителей Патровки, но и соседних сел. Теперь в нем есть возможность проводить соревнования по волейболу и баскетболу. Появился настольный теннис, в ближайшее время закупят и тренажеры.

"Хочется сказать, что это территория семейного досуга, где мы будем встречать наших детишек со своими родителями, бабушками, дедушками, организовывать для них различные мероприятия. Это совершенно новая библиотека с новой мебелью и книгами. Есть комната досуга молодежи, зона Wi-Fi", — рассказал директор Александр Яков.

"Что было и что стало, конечно, несравнимо", — поделился первыми впечатлениями губернатор Дмитрий Азаров.

В учреждении располагается и музей истории села. Здесь собраны уникальные экспонаты, которые принадлежат великому русскому писателю Льву Толстому. В районе у него было собственное имение. Ярким событием толстовских времен были ежегодные скачки в честь именин писателя. В прошлом году в районе у подножия горы Шишка, где когда-то находилась усадьба писателя, организовали скачки. Уже сейчас федерация конного спорта рассматривает варианты включения "толстовских стартов" в календарь своих официальных соревнований.

Осматривая экспозицию, губернатор поручил министерству культуры области и главе района заняться восстановлением имения. "Необходимо предметно заняться этим вопросом, чтобы в полной мере воссоздать имение. Это, на мой взгляд, даст серьезный толчок для развития туризма в нашем регионе", — отметил Дмитрий Азаров.

В завершение визита Дмитрий Азаров подарил коллективам дома культуры Патровки ноутбуки для творческой работы и саморазвития.