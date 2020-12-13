Детей среди спасенных в Сокских штольнях нет

В воскресенье, 13 декабря, стало известно, что детей среди девяти человек, эвакуированных из Сокских штолен, нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, сообщение о задымлении в "Сокских Штольнях" в Красноглинском районе Самары поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 13 декабря в 02:41. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, областной ПСС и городского ПСО, а также медики.

Прибывшие пожарные установили, что в штольнях происходит задымление без открытого горения.

В региональном управлении МЧС уточняют, что очаг горения не обнаружен, погибших нет, была проведена эвакуация из штолен девяти человек. Детей среди них нет.

Одна из эвакуированных — 29-летняя женщина была направлена для обследования в больницу им. Середавина, от госпитализации она отказалась.

Всего в работах принимали участие 37 человек, среди них девять сотрудников МЧС. Сейчас территорию возле выхода из штолен патрулируют полицейские.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области также отметили, что горноспасатели проверили все пути и очага задымления не нашли. Через какое-то время дым выйдет из штолен сам.