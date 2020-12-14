Хоккейная "Лада" проиграла "Барсу"

ХК "Лада" проиграл "Барсу" - 1:3.

На тренерский мостик "Лады" вернулся ее главный тренер Анатолий Емелин, пропустивший несколько матчей из-за болезни.

На 16-й минуте Никита Сошнин вывел вперед "Барс" (0:1).

Отыгрались тольяттинцы на 27-й минуте, когда Михаил Абрамов "обокрал" защитника казанцев и переиграл вратаря — 1:1.

Равновесие продержалось меньше минуты: Ислам Хасанов реализовал выход один на один с Сергеем Коробовым — 1:2.

На 33-й минуте казанцы реализовали "лишнего" — 1:3 после броска Дениса Цуканова.

На 56-й минуте тольяттинцы после удаления Максима Марушева получили численное преимущество на четыре минуты.

"Лада" создала несколько острых моментов у ворот Илья Голубева, а за две с половиной минуты заменила голкипера полевым игроком, но вратарь "Барса" играл надежно, а водном из моментов ему на помощь пришла штанга.