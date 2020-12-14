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Музеи и выставки Культура

В Самарской области альбом-каталог коллекции русского авангарда пополнит фонды модельных библиотек

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 декабря в Самарском областном художественном музее состоялось торжественное вручение книги "Непрерванный полет" модельным библиотекам, созданным в регионе в рамках национального проекта "Культура". Первыми подарок получили представители Самары и Новокуйбышевска, а в скором времени альбом-каталог коллекции русского авангарда художественного музея пополнит фонды модельных библиотек районов области.

Фото: министерство культуры Самарской области

"Непрерванный полет" — книга, где впервые максимально полно представлена самарская коллекция авангарда, а также история ее создания и спасения. В советскую эпоху сотрудники художественного музея проявили личный героизм, не выполнив приказ об уничтожении работ Казимира Малевича, Ольги Розановой и других "идеологически чуждых" авторов. "Полет" коллекции авангарда не был прерван тогда — и продолжается сейчас. Теперь познакомиться с ней могут читатели модельных библиотек всей Самарской области.

"Для нас выход альбома — огромное и долгожданное событие. И в первую очередь мы захотели поделиться этой книгой с друзьями из модельных библиотек. Хочется, чтобы гости из всех уголков нашей области приезжали посмотреть не только на знаменитый "Черный квадрат", который выставляется сейчас в нашем музее, но и на все собрание русского авангарда, известное далеко за пределами России. Знакомство с альбомом станет первым шагом к пониманию того, какими сокровищами обладает наш регион", — сказала директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова.

"Сегодня музей сделал модельным библиотекам прекрасный подарок. Этот альбом не просто найдет достойное место в наших фондах. Мы обязательно проведем специальные мероприятия, чтобы рассказать своим читателям об уникальной самарской коллекции русского авангарда", — поделилась планами директор Центральной городской детской библиотеки г. о. Самара Татьяна Халитова.

Вручение книги состоялось в исторический день: 11 декабря 1871 года открылась первая выставка товарищества Передвижников. Поэтому вслед за собранием авангарда руководители модельных библиотек осмотрели выставку "Передвижники: Образ эпохи", также идущую сейчас в художественном музее.

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