В Самарской области за сутки на пожарах погибло три человека, один пострадал

В воскресенье, 13 декабря, в 18:26 на ул. Ташкентской в доме № 168 горели домашние вещи на площади пять кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В борьбе с огнем участвовали 14 человек, которые ликвидировали пожар в 18:51. В региональном управлении МЧС России отмечают, что при тушении было обнаружено тело 46-летнего мужчины.

Еще один случай зафиксирован в 21:01 на ул. Советской, 33 в селе Старая Шентала Шенталинского роайона. На месте происшествия горел частный дом на площади 150 кв. м. В его тушении участвовали семь человек. Пожар удалось ликвидировать в 21:43. При тушении было обнаружено тело 57-летнего мужчины.

В субботу, 12 декабря, в 4:44 в частном доме на 23-ей линии СНТ "Чайка-2" в дачном массиве "Водинский" в Красноярском районе произошел пожар, площадь которого составила 100 кв. м.

В его тушении участвовали девять человек, которые ликвидировали пожар в 6:14. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что на месте происшествия обнаружено тело 47-летнего мужчины и при пожаре пострадал 64-летний мужчина.

Причины гибели людей устанавливаются, а также выясняются обстоятельства возгораний и причиненный пожарами ущерб.