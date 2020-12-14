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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение электродвигателей на ЛПДС "Кротовка" в Самарской области

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" заменило электродвигатели магистральных насосных агрегатов (МНА) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы выполнялись в условиях действующего производства в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов АО "Транснефть - Приволга" на 2020 год. Цель — повышение коэффициента полезного действия оборудования и снижение энергозатрат в процессе его эксплуатации. Электродвигатели являются частью технологического оборудования, задействованного в транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам Бугуруслан — Сызрань и Бавлы — Куйбышев.

Были установлены три горизонтальных асинхронных трехфазных электродвигателя с воздушным охлаждением мощностью 1600 кВт и напряжением 6кВ каждый. Электродвигатели производства завода АО "Русские электрические двигатели" (г. Челябинск), дочернего предприятия ПАО "Транснефть", отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками и повышенным сроком службы — не менее 50 лет. В числе конструктивных новшеств — применение особой изоляции, в которой используется специальная стеклолента с вакуумной пропиткой смесью эпоксидных смол без растворителя. Применение данной технологии позволяет дополнительно обеспечить высокую эксплуатационную надежность оборудования.

Новые электродвигатели подключены к системе электроснабжения ЛПДС. Ранее использовавшееся оборудование, выработавшее срок эксплуатации, было демонтировано.

Проведенные мероприятия позволят поддерживать бесперебойную транспортировку нефти по нефтепроводам.

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