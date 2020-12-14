Третий пресс-тур проекта "Поехали!" пройдет в стрелковом комплексе и парке отдыха

В среду, 16 декабря, состоится третий пресс-тур в рамках реализации туристического проекта для журналистов и блогеров "Поехали! Зимний отдых в Самарской области", организованного департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

В этот раз представители средств массовой информации побывают в стрелковом комплексе "Ловчий плюс", в котором участники пресс-тура займутся стендовой стрельбой из спортивного ружья по тарелкам, практической стрельбой из карабина АК-47, а также познакомятся с полным арсеналом стрелкового комплекса.

Далее участники пресс-тура направятся в парк отдыха "Спин-спорт", где гостей ожидают презентация зимней программы и катание на тюбингах (езда на баллонах по специальным желобам, обеспечивающим полную безопасность даже на крутых поворотах).

Также представители средств массовой информации посетят клуб семейного отдыха "Подснежник" - одно из популярных мест для загородного отдыха в Самарской области. Гости осмотрят территорию спортивно-оздоровительного комплекса и познакомятся с предлагаемыми услугами.

Пресс-туры в рамках "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" проходят каждую неделю на протяжении всей зимы 2020-2021 годов. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди местных жителей и гостей из других регионов России.