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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают мужчину, парализовавшего работу ТЦ

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские разыскивают мужчину, сообщившего о заминировании ТЦ.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 12 декабря, около 12:25, он оставил в одной из секций ТЦ на ул. Революционной записку о заминировании.

К зданию прибыли полицейские, кинолог с собакой, взрывотехники ОМОНа. Они эвакуировали более 500 человек, осмотрели помещения ТЦ и прилегающую территорию, но не нашли ничего опасного.

Сейчас по факту ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело.

Приметы разыскиваемого: возраст 30-35 лет, рост 170-175 см, рыжие волосы, был одет в красный свитер, черные штаны, черные ботинки, на лице медицинская маска, в руках была черная куртка.

Правоохранители просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-45-45, 8(8482)93-45-27 или 020 (102 с мобильного).

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