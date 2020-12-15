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Сергей Цикалюк удостоен звания "Бизнесмен года"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 декабря в московском Театре Et Cetera были объявлены результаты ежегодной премии SPEARʼS Russia Wealth Management Awards. По результатам голосования жюри Премии председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк объявлен победителем в номинации "Бизнесмен Года".

В номинации "Джентльмен индустрии" первым стал Антон Горелов (Sber Private Banking). "Леди индустрии" признана Ольга Дегтярева (УРАЛСИБ | Private Bank). Банкиром года назван Владимир Чубарь (МКБ).

В главной номинации — "Легендарная команда индустрии" — победили представители ВТБ Private Banking. Газпромбанк завоевал титул самого клиентоориентированного банка для частных клиентов. В номинации "Лучший российский банк для корпоративных клиентов" победу одержал Банк "Открытие". А Sber Private Banking получил награду как "Лучший российский банк для частных клиентов". Также лидеры индустрии были отмечены и во многих других категориях.

Традиционно председателем жюри Премии выступил управляющий партнер МEDIACRAT Арман Джилавян. Вместе с ним решения выносили член наблюдательного совета Московского кредитного банка Роман Авдеев, бизнесмен и меценат Александр Гафин, генеральный директор "РОСНАНО Капитал" Ирина Рапопорт, генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков, а также издатель SPEARʼS Russia Дарья Фигуркина.

SPEARʼS Russia Wealth Management Awards — первая в России ежегодная Премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской SPEARʼS Wealth Management Awards, которую журнал SPEARʼS UK ежегодно проводит в Лондоне.

Организатором Премии выступает журнал SPEARʼS Russia. Официальным партнером, отвечающим за аудит голосования, — компания PWC.

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