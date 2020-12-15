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Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самаре состоялся первый маркет продукции самозанятых

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 декабря, в галерее "Формограмма" по ул. Молодогвардейская, 80, самозанятые представили изделия собственного производства посетителям новогоднего маркета. Он был организован областным министерством экономического развития и инвестиций, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Необходимость поддержки самозанятых граждан неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров. "Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя", — отмечал ранее глава региона.

Подобная ярмарка впервые проводится на территории региона при поддержке центра "Мой бизнес".

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подвел итоги яркого события. "Маркет объединил интересные и оригинальные проекты самозанятых. Мы постарались сделать эту ярмарку настоящим праздником, подарить резидентам и гостям хорошее настроение, каждый гость участвовал в розыгрыше памятных подарков и сувениров, — рассказал он. — В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой, на ярмарке были представлены 16 проектов, но, уверен, что новогодние маркеты станут нашей новой традицией, и в следующий раз мы сможем увеличить число участников", — рассказал он.

Участниками маркета стали зарегистрированные плательщики налога на профессиональный доход, которые создают сувенирную продукцию, продукты питания длительного хранения, товары для красоты и здорового образа жизни.

"Подобные меры поддержки очень нужны. В социальных сетях очень много предложений, сложно обратить на себя внимание потенциальных клиентов — может пройти очень много времени пока люди начнут узнавать тебя, доверять и совершать покупки, — отметила основательница семейной мастерской изделий из дерева Art Déco Оксана Шляндина. — Участие в ярмарках — это определённый статус. К тому же не у всех самозанятых есть свой офис, где желающие могут познакомиться с продукцией, а ярмарки как раз удовлетворяют эту потребность", — добавила участница.

"Я запланировала поход на маркет сразу же, как узнала о нем в Инстаграм-аккаунте @mybiz63. Здесь было достаточное количество участников, я выбрала подарки родным и близким. Настроения добавила праздничная атмосфера и очень красивое оформление пространства начиная от самого входа в галерею. Хочется поблагодарить организаторов и участников за эстетическое удовольствие, беспроигрышную лотерею и проведенное с пользой время", — поделилась своими впечатлениями посетительница ярмарки Нина Романова.

Напомним, что в этом году Самарская область вошла в число регионов, где действует специальный налоговый режим для самозанятых. За это время число плательщиков налога на профессиональный доход уже превысило 36 тыс. человек.

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