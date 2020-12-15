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Самарскую больницу и "скорую помощь" оштрафовали из-за смерти пациентки с коронавирусом Почти 300 больных коронавирусом выявлено в губернии на 15 декабря От коронавируса в регионе умерли 500 человек В регионе подтвержден 291 случай новой коронавирусной инфекции Коронавирус в Самарской области: еще 290 заболевших за сутки

Здравоохранение Общество

Самарскую больницу и "скорую помощь" оштрафовали из-за смерти пациентки с коронавирусом

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская больница и станция скорой помощи заплатят штраф за оказание некачественной медицинской помощи пациентке с коронавирусом, впоследствии скончавшейся от инфекции, сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Жительница областного центра вызвала "скорую помощь" для своей престарелой матери. Бригада медиков приехала лишь спустя шесть часов, но приехавший фельдшер, несмотря на тяжелое состояние, высокую температуру и сильную одышку не приняла меры по госпитализации больной в стационар. На следующий день дочь самостоятельно привезла больную в Тольяттинскую больницу, где ее положили в реанимацию, но спасти не смогли.

Потерявшая мать женщина обратилась в страховую компанию. По ее заявлению АО "СК "АСКОМЕД" проведены экспертизы качества медицинской помощи, выявившие нарушения на этапах оказания амбулаторной и скорой медицинской помощи, за которые к ГБУЗ СО "Самарская городская станция СМП" и ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7" применены финансовые санкции.

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