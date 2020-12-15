Самарскую больницу и "скорую помощь" оштрафовали из-за смерти пациентки с коронавирусом

Самарская больница и станция скорой помощи заплатят штраф за оказание некачественной медицинской помощи пациентке с коронавирусом, впоследствии скончавшейся от инфекции, сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Жительница областного центра вызвала "скорую помощь" для своей престарелой матери. Бригада медиков приехала лишь спустя шесть часов, но приехавший фельдшер, несмотря на тяжелое состояние, высокую температуру и сильную одышку не приняла меры по госпитализации больной в стационар. На следующий день дочь самостоятельно привезла больную в Тольяттинскую больницу, где ее положили в реанимацию, но спасти не смогли.

Потерявшая мать женщина обратилась в страховую компанию. По ее заявлению АО "СК "АСКОМЕД" проведены экспертизы качества медицинской помощи, выявившие нарушения на этапах оказания амбулаторной и скорой медицинской помощи, за которые к ГБУЗ СО "Самарская городская станция СМП" и ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7" применены финансовые санкции.