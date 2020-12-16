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Здравоохранение Общество

Коронавирусом в регионе заболели 280 беременных женщин

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С начала пандемии более 70 детей родилось у женщин с коронавирусной инфекцией в Самарской области, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"У 280 беременных женщин был подтвержден положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию. Среди женщин с положительным анализом на COVID-19 и новорожденных летальных исходов не было", — сказал собеседник агентства.

Напомним, всего на 15 декабря в губернии ковид выявлен у 26515 человек. 24330 пациентов выздоровели, 508 скончались.

 

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