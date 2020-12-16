Коронавирус может спровоцировать развитие диабета, гипертонии и болезней почек

Новая коронавирусная инфекция, особенно при тяжелом ее течении, может спровоцировать развитие у человека скрытых заболеваний. Об этом рассказал руководитель информационного центра при оперштабе Самарской области по борьбе с распространением COVID-19, главврач тольяттинской больницы № 5 Николай Ренц.

"Коронавирус стал выявлять скрытые формы некоторых заболеваний. Например, люди никогда не страдали гипертонической болезнью, а после перенесенной коронавирусной инфекции у них появляется гипертония, даже у гипотоников. Еще более сложная ситуация возникает, когда у пациентов скрытый сахарный диабет. У человека были предпосылки, но сахар держался нормально и если бы этот человек вел обычный образ жизни, может быть, диабет никогда бы не проявился. Но на фоне коронавирусной инфекции, особенно у тех, у кого болезнь протекает тяжело, и кто попадает в стационар, мы видим высокий сахар", — заявил медик.

Также, по словам Николая Ренца, ковид может спровоцировать серьезное поражение почек даже у тех людей, кто никогда не страдал такими заболеваниями.

"Эта болезнь необычная. Да, 80% населения переносят ее легко. Да, есть те, кто вообще никогда ей не заболеет и пока никто не знает почему. Но мы говорим о тех, кто нуждается в стационарном лечении, и у кого есть опасность умереть, потому что болезнь тяжело, непредсказуемо протекает", — заключил Николай Ренц.