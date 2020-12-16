16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Группа ВСК вошла в рейтинг "Эксперт-400" ОМС: новые возможности ВСК и Angara Professional Assistance запустили продукт по киберстрахованию на базе технологий "Лаборатории Касперского" "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA Страховой Дом ВСК вошел в рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК

Страхование Финансы

ВСК интегрировалась c "Цифровым профилем" и упростила оформление ОСАГО

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК при поддержке Ассоциации ФинТех успешно осуществил интеграцию c сервисом "Цифровой профиль" в рамках масштабного экспериментального проекта, направленного на повышение качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах.

Сервис "Цифровой профиль" разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Банком России. Участники проекта — органы исполнительной власти Российской Федерации, министерства и ведомства, Пенсионный фонд, а также финансовые и прочие коммерческие организации. На площадке Ассоциации ФинТех ведется рабочая группа по вопросам развития сервиса и подключения коммерческих организаций.

"Масштаб и сложность проекта впечатляют. Но благодаря высокому уровню экспертизы коллег из Ассоциации ФинТех, Ростелекома и Банка России, нам удалось пройти путь от совместного создания концепции до выхода в продуктивную среду, несмотря на все сложности работы в вынужденном дистанционном формате последние 9 месяцев. У нас есть планы масштабировать сервис на другие продукты страхования и различные внутренние процессы в компании, где мы могли бы использовать юридически подтвержденные данные из ФОИВов без запроса каких-либо подтверждающих документов", — сообщила руководитель центра бизнес-технологий Страхового Дома ВСК Марина Ляшенко.

"Сервис "Цифровой профиль" позволит клиенту оформить нужный продукт в несколько кликов. Для покупки ОСАГО в интернет-магазине ВСК клиент проходит авторизацию через Госуслуги, дает свое согласие на предоставление данных, которые автоматически заполняются в форме полиса. Сегодня в "Цифровом профиле" доступны те данные, которые клиент ввел самостоятельно на сайте Госуслуг, а также сведения, полученные в результате запросов от ведомств. В 2021 году ожидается получение данных от МВД, что сделает сервис покупки страхового полиса еще более простым. Интеграция с базой Госуслуг в рамках "Цифрового профиля" — это новые возможности по обогащению и работе с клиентскими данными, персонифицированный подход к каждому клиенту и отсутствие бумажного документооборота", — прокомментировала заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3