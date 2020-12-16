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Инвестиции Экономическая политика

Самарская область вошла в число регионов с минимальными рисками для инвесторов

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Издание "Коммерсант" опубликовало ХХV Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, составленный агентством RAEX. По итогам 2020 года Самарская область вошла в группу 2А, со средним потенциалом и минимальными рисками. В соседях нашего региона по группе — Республика Татарстан, Нижегородская, Белгородская и Свердловская области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал высокую значимость инвестиционного развития региона. "Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов Правительства Самарской области", — отметил Глава региона в своем Послании.

Эффективная работа по взаимодействию с бизнесом неоднократно отмечалась на федеральном уровне. По итогам 2019 года Самарская область заняла 22 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив. Завоевать лидерство среди остальных субъектов РФ Самарская область смогла в сфере государственно-частного партнерства.

"В Самарской области работа с инвесторами является приоритетной, губернатор Дмитрий Азаров ставит перед командой правительства задачу стать самым комфортным регионом в стране для бизнеса. И у Самарской области для этого есть все: профессиональная команда, индустриальные площадки, квалифицированные кадры, одни из лучших в стране специализированные вузы и трудолюбивые ответственные люди, а значит, любой инвестор найдет здесь все условия для успеха!", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Комфортные условия для бизнеса в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", инициированные Президентом страны Владимиром Путиным.

Региону, действительно, есть что предложить бизнесу. Это, в частности, инвестиционные площадки, с их развитой инфраструктурой, готовыми коммуникациями, налоговыми льготами и преференциями: Особая экономическая зона "Тольятти", индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", "Новосемейкино", территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске.

С июля в регионе действует закон о региональных инвестиционных проектах, что позволяет поддержать не только новых инвесторов, но и действующие организации, вкладывающих свои средства в проекты "с нуля" или развитие уже существующих. Снижены требования к получению инвестиционными проектами статуса стратегических, особенно это касается реализации проектов в моногородах.

Проведение целенаправленной инвестиционной политики приносит свои результаты: сегодня в регионе реализуется почти 200 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 1 трлн рублей. В результате их реализации только в 2020 году будет создано 4 143 рабочих места. К концу года в Самарской области будет запущено 14 производств, а общее количество новых рабочих мест достигнет 10 тысяч.

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