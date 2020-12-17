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Олимпийские Спорт

Тренер гандбольной "Лады" возглавил национальную команду

ТОЛЬЯТТИ. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский наставник Алексей Алексеев назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды страны.

После вылета сборной России из круга претендентов на медали чемпионата Европы, проходящего в Дании, руководство ФГР в лице президента Сергея Шишкарева приняло решение расторгнуть контракт с испанцем Амбросом Мартином, который возглавлял российскую дружину с августа прошлого года вплоть до сегодняшнего дня.

Исполком федерации, утвердив эту отставку, проголосовал за кандидатуру Алексея Алексеева в качестве и. о. главного тренера сборной, которой предстоит в пятницу, 18 декабря, провести свой последний матч на Евро-2020 в Хернинге. В нем она разыграет с командой Нидерландов пятое-шестое места. Начало поединка — в 18:30.

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