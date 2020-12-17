Тольяттинец "заминировал" ТЦ, чтобы посмотреть как работает полиция

В Тольятти задержан 34-летний местный житель, оставивший ложное сообщение о заминировании торгового центра, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Записку с ложной информацией подозреваемый оставил в одной из секций торгового центра на ул. Революционной днем 12 декабря. К ТЦ прибыли наружные экипажи полиции, кинолог со служебно-разыскной собакой, взрывотехники ОМОНа Управления Росгвардии по Самарской области. Сотрудники органов внутренних дел провели эвакуацию более 500 человек. Был произведен осмотр помещений торгового центра и прилегающей территории. В ходе проверочных мероприятий предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан обнаружено не было.

В результате проведения оперативных мероприятий личность злоумышленника установили и задержали его по месту жительства. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В ходе опроса он пояснил, что хотел посмотреть на оперативное реагирование правоохранительных органов.

По данному факту СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. .