РКЦ "Прогресс" выиграл конкурс на разработку лунной ракеты

Самарский РКЦ "Прогресс" стал победителем конкурса на разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса для осуществления пилотируемых миссий на Луну и другие планеты солнечной системы, сообщает rossaprimavera.ru. Итоги конкурса подвели 16 декабря.

В техническом задании на проектирование сказано, что целью опытно-конструкторских работ является "выявление окончательных технических решений, дающих полное представление о конструкции космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком, предназначенного для запусков пилотируемых транспортных кораблей массой не менее 22 тонн и лунного взлетно-посадочного комплекса массой не менее 27 тонн…"

Задачами, которые будут решаться новым космическим комплексом, названы запуски космических аппаратов к Луне, Марсу, Юпитеру и другим небесным телам солнечной системы.

Общая сумма контракта составляет 1,46 млрд рублей. Срок исполнения контракта — 15 ноября 2021 года. Заказчиком выступает госкорпорация Роскосмос.

В качестве основания для выполнения опытно-конструкторских работ указана Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы.

РКЦ "Прогресс" выиграл конкурс на проектировку лунной ракеты



Самарский РКЦ "Прогресс" стал победителем конкурса на разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса для осуществления пилотируемых миссий на Луну и другие планеты солнечной системы, сообщает rossaprimavera.ru. Итоги конкурса подвели 16 декабря.



В техническом задании на проектирование сказано, что целью опытно-конструкторских работ является "выявление окончательных технических решений, дающих полное представление о конструкции космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком, предназначенного для запусков пилотируемых транспортных кораблей массой не менее 22 тонн и лунного взлетно-посадочного комплекса массой не менее 27 тонн…"



Задачами, которые будут решаться новым космическим комплексом, названы запуски космических аппаратов к Луне, Марсу, Юпитеру и другим небесным телам солнечной системы.



Общая сумма контракта составляет 1 млрд 467 млн рублей. Срок исполнения контракта — 15 ноября 2021 года. Заказчиком выступает госкорпорация Роскосмос.



В качестве основания для выполнения опытно-конструкторских работ указана Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы.

Напомним, Роскосмос поставил задачу — при разработке сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" уложиться в 1 трлн рублей. Разработкой ракеты займутся РКК "Энергия", самарский РКЦ "Прогресс" и столичный Центр имени М. В. Хруничева.

Согласно плану, "Енисей" должен будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Основное назначение ракеты — обеспечить полеты в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.