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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские эксперты бережливого производства стали участниками "Школы тренеров "Производительность.РФ"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральный центр компетенций провел ежегодную "Школу тренеров "Производительность.РФ", участниками которой стали представители самарских предприятий.

Школа — самый масштабный в стране проект по подготовке внутренних тренеров по бережливому производству, организованный в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В этом году образовательная конференция проводилась в онлайн-формате, что позволило привлечь большое количество участников. За три дня "Школы тренеров" проведено 58 мастер-классов, обсуждений и презентаций при участии 50 спикеров из крупнейших компаний России. В школе тренеров приняли участие более 30 сотрудников самарский предприятий-участников нацпроекта.

Руководитель проектного офиса предприятия "Азотремстрой" Наталья Мейтис стала одной из участниц "Школы тренеров "Производительность.РФ": "Мне понравилась программа обучения. Все динамично, легко, доступно к пониманию. Удалось найти соратников по строительной сфере. На данный момент наше предприятие в авангарде, и мы с удовольствием делимся опытом и перенимаем его у других. Ведь "Школа тренеров" дает возможность не только развить тренерские навыки, но и поделиться друг с другом уже наработанными практиками и расширить свои компетенции для реализации новых подходов на своих предприятиях. На сегодня на своем предприятии мы обучили уже 180 человек".

Также участниками школы стали представители и других предприятий Самарской области: АО "АВТ", АО "АКОМ", АО "МОТОР-СУПЕР", АО "САМАРА-ВЭМ", АО "СКК", МП ТПАТП № 3, ООО "БОМЭЗ", ООО "ДСК", ООО "ЗПП", ООО "ПРЕМИУМ", ООО "СВМ", Фонд "Центр развития предпринимательства".

В течение трех дней участники "Школы тренеров" знакомились лучшими практиками в области организации и проведения обучения, обменивались опытом и подчеркнули важность таких мероприятий для поддержки и развития производственных систем на своих предприятиях.

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