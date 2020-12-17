Жан-Филипп Салар сменит Стива Маттина на посту главы Lada Design

С 1 января 2021 г. Жан-Филипп Салар займет должность вице-президента, директора по дизайну Lada, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Стив Маттин, занимавший эту должность последние девять лет, принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам.

47-летний Жан-Филипп Салар присоединяется к команде АвтоВАЗа с должности директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе (офис в Бухаресте, Румыния), где проработал последние пять лет и отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России). В 2013–2015 гг. Салар возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, в 2008–2013 гг. работал в должности главного дизайнера студии, отвечающего за дизайн-центр Renault в Мумбаи (Индия).