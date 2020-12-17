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Пользователи мобильного банка РСХБ смогут оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре 2020 года Россельхозбанк запускает для клиентов — физических лиц сервис оплаты товаров, работ и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Клиенты банка смогут совершать такие платежи через приложение "Мобильный банк" РСХБ.

Оплата возможна в любой торговой точке, в которой размещен логотип СБП. QR-код, содержащий информацию о покупке и получателе платежа, может размещаться на веб-сайте магазина, отображаться на экране, чеке кассы или POS-терминала, печататься в виде наклеек. Комиссия с физических лиц за совершение таких платежей не взимается.

"Одной из приоритетных задач Россельхозбанка является повышение уровня клиентского обслуживания и внедрение новейших цифровых решений. Мы активно расширяем и совершенствуем наши платежные услуги. Оплата покупок через СБП является дополнительным сервисом, сопоставимым по скорости и удобству оплате с использованием платежных карт или их реквизитов. В настоящее время банк работает над запуском других сервисов СБП как для физических, так и для юридических лиц. Некоторые из сервисов могут стать доступными для клиентов банка уже в текущем году", — прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.

По прогнозам банка, новый сервис будет востребован, поэтому количество и объем переводов клиентов Россельхозбанка через СБП в течение следующего года значительно возрастут.

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